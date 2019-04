Borsa:Europa chiude rialzo,Parigi +0,21%

(ANSA) - MILANO, 29 APR - Le Borse europee chiudono in rialzo. Parigi segna un +0,21% con il cac 40 a 5.580 punti, Londra un +0,17% con il Ftse 100 a 7.440 punti mentre Francoforte registra un +0,1% con il Dax a 12.328 punti. In positivo anche Madrid (+0,12% con l'Ibex a 9.517 punti), per buona parte della seduta in negativo in scia all'incertezza sulla maggioranza per il nuovo governo dopo l'esito del voto in in Spagna.