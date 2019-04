Borsa: Milano chiude positiva con banche

(ANSA) - MILANO, 29 APR - Seduta positiva per Piazza Affari (Ftse Mib +0,23% a 21.788 punti) nella prima seduta della settimana dopo la conferma, venerdì, del rating sovrano italiano da parte di S&P. Con gli acquisti corrono in particolare Mps (+3,12%), Banco Bpm (+3,6%), Ubi (+3,48%). Mentre è in controtendenza Fineco (-1,87%). Corre poi Salini (+3%) con Astaldi (+1,37%) con il mercato che guarda al duplice piano di ricapitalizzazione per la creazione delle polo delle costruzioni. Vendite poi sull'energia con il prezzo del petrolio in calo Cedono Eni (-1,59%), Snam (-0,49%) e Terna (-0,93%). Male anche il titolo della Juventus che perde l'1,99%. Lo spread tra Btp e Bund si attesta a fine giornata vicino a 258 punti base.