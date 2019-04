Argentina,con Fmi misure sostegno a peso

La banca centrale argentina ha introdotto modifiche al mercato dei cambi per cercare di frenare il forte apprezzamento del dollaro rispetto al peso. In base alla nuova politica più aggressiva l'istituto centrale potrà effettuare vendite di dollari anche se il cambio del momento si trovi sotto la banda di non intervento concordata con l'Fmi) di 51,448 pesos contro il biglietto verde. All'apertura dei mercati, grazie all'annuncio delle nuove misure avallate dal Fmi, il dollaro è sceso fortemente del 2,3% a 45,81 pesos.