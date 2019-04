Fisco: oltre 1 milione di domande per pace fiscale

Ultimi giorni per aderire alla pace fiscale. Martedì 30 sarà la data limite per presentare la domanda per la rottamazione ter disposta dal decreto fiscale dello scorso ottobre e per il saldo e stralcio introdotto con la manovra. Secondo gli ultimissimi dati, considerando il rush finale dei contribuenti interessati, le adesioni potrebbero superare il milione. Le domande si possono presentare anche online, oltre che agli sportelli dell'Agenzia della Riscossione, ma i commercialisti hanno già chiesto al governo una proroga di almeno un mese.