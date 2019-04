Borsa: Europa debole, attesa per Pil Usa

(ANSA) - MILANO, 26 APR - Le Borse europee proseguono deboli con gli investitori che attendono i dati sul Pil del primo trimestre degli Stati Uniti. Sullo sfondo restano i timori per un rallentamento della crescita economica e l'attesa per l'accordo Usa-Cina sul commercio internazionale. Sul fronte valutario l'euro è in rialzo sul dollaro a 1,1141 a Londra.

Piatto l'indice d'area stoxx 600 (-0,08%). Invariate Parigi (+0,06%) e Francoforte (-0,04%), in calo Londra (-0,3%) e Madrid (-0,5%). Nel Vecchio continente pesano i titoli legati al petrolio con il calo del prezzo del greggio. In rosso Bp e Enagas (-1,3%), Shell (-0,3%) e Total (-0,2%).

In calo anche le banche (-0,3%) con Deutsche bank (-3,7%), dopo la trimestrale con l'utile in crescita ed i ricavi in calo e lo stop alla fusione con Commerzbank (+2%). Male anche Banco Bilbao (-0,5%), Ing (-0,2%) e Bnp Paribas (-0,1%). In rialzo il comparto Hi-Tech (+0,3%) dove si mettono in mostra Nokia (+1,1%), Logitech (+0,4%) e Asm (+0,2%).