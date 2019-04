Borsa: Asia chiude in rosso, pesa Cina

(ANSA) - MILANO, 26 APR - Le Borse Asiatiche chiudono in calo con i timori degli investitori circa il rallentamento della crescita globale ed i risultati negativi del primo trimestre delle società del comparto tecnologico. Sui listini Cinesi pesa il calo di China Merchants Bank e Petrolchina.

In rosso Tokyo (-0,2%) che termina col segno meno l'ultima seduta prima della lunga pausa festiva di 10 giorni, che prevede l'abdicazione dell'Imperatore Akihito e l'ascensione al trono del principe della corona Naruhito. Sul mercato dei cambi lo yen si rafforza sul dollaro a 111,60 e sull'euro a 124,40. A mercati ancora aperti in calo Shanghai (-1%) e Shenzhen (-0,9%) mentre è piatta Hong Kong (+0,07%). In rosso anche Seul (-0,5%) mentre sale Mumbai (+0,2%).

Sul fronte macroeconomico in arrivo i dati sul Pil del primo trimestre degli Stati Uniti e la fiducia dei consumatori in Usa e Francia.