Brent a 75 dollari, massimi da ottobre

(ANSA) - MILANO, 25 APR - La stretta americana sul petrolio iraniano continua a sostenere le quotazioni del petrolio sui mercati internazionali, nonostante le scorte Usa siano aumentate la scorsa settimana di 5,48 milioni di barili, molto più del milione di barili atteso dagli analisti.

Il brent ha sfondato quota 75 dollari per la prima volta dallo scorso ottobre e tratta a 75,21 dollari (+0,61%), in rialzo per la quinta seduta consecutiva. Supera nuovamente i 66 dollari al barile anche il Wti, il greggio americano, che tratta a 66,1 dollari (+0,2%).