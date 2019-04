Borse Europa deboli, Milano tiene

(ANSA) - MILANO, 25 APR - Borse europee fiacche con Londra (-0,4%), Parigi (-0,3%) e Francoforte (-0,1%) in lieve calo e Milano (+0,1%) e Madrid (+0,1%) in rialzo frazionale. Deboli le banche (-0,4% il Dj Stoxx) nel giorno in cui Deutsche Bank (-0,4%) e Commerzbank (-2,3%) hanno comunicato la fine delle trattative per una eventuale fusione. Crolla Nokja (8,5%) dopo l'inattesa perdita del trimestre, male Sainsbury's (-4,6%) con lo stop alla fusione con Asda, scivola Barclays (-2,8%) dopo i conti. Lo spread Btp-Bund sale a 267 punti base mentre a Piazza Affari rimbalza la Juve (+6,7%) davanti ad Azimut (+1,85%), Banca Generali (+1,5%), Ubi Banca (+1,1%) e Bper (+1%). Debole invece Unicredit (-0,36%), tra i potenziali pretendenti di Commerzbank. Tenaris cede l'1,78%, Ferrari lo 0,65%, Diasorin lo 0,7%.