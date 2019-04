Borsa: Milano riduce perdita (-0,09%)

(ANSA) - MILANO, 24 APR - Piazza Affari, partito come il peggior listino europeo, riduce le perdite. Il Ftse Mib cede un marginale 0,09% appesantito dalle vendite su Juventus (-3,42%), Pirelli (-2,09%), Terna e Fca (entrambe -1,43%). Sul lato opposto brilla Stm (+2,81%) che, dopo un trimestre in parte inferiore alle stime, vede una ripresa già nel secondo trimestre e una crescita di ricavi nell'anno.

Nel paniere principale si mettono poi in luce Buzzi Unicem (+1,47%) e Amplifon (+0,6%). Dopo una avvio negativo ripartono le banche con in testa Unicredit (+0,99%) e Banco Bpm (+0,86%) mentre lo spread Btp Bund è poco mosso.