Tozzi Green, ricavi +86% con Perù

(ANSA) - MILANO, 23 APR - Tozzi Green, uno dei principali gruppi italiani nel settore delle energie rinnovabili e fra i principali player mondiali nell'elettrificazione rurale, ha chiuso il 2018 in utile per 10,8 milioni di euro rispetto ad una perdita di 10,7 milioni di euro del 2017. Il fatturato consolidato è balzato a 127,2 milioni (+86%) e l'ebitda a 44,5 milioni di euro (+38%). L'ebit è stato pari a 31,9 milioni di euro (+91%). Ai risultati, spiega una nota, hanno contribuito principalmente lo sviluppo del più grande progetto di elettrificazione rurale al mondo in Perù e i maggiori ricavi derivanti dalla cessione di energia elettrica degli impianti idroelettrici in Madagascar e dall'entrata in esercizio e a pieno regime di alcuni impianti eolici in Italia.