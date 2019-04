Covivio cede immobili per 263,5 milioni

(ANSA) - MILANO, 23 APR - Il gruppo Covivio ha ceduto un portafoglio di immobili del valore di 263,5 milioni di euro, che comprende un edificio a Milano, più 9 immobili a Roma, Bologna, Venezia e in altre città italiane. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che il prezzo è "leggermente superiore al valore contabile" indicato lo scorso dicembre e genera un rendimento netto del 4,9%, pari al 4,3% sul canone attuale o 'passing rent'. Il trasferimento degli immobili sarà effettivo nel dicembre 2019.

Covivio ha inoltre chiuso con successo un accordo di affitto preliminare ('pre-let') per oltre il 30% del terzo edificio da 20mila metri quadri che sarà sviluppato nell'area di Symbiosis a Milano. Il contraente è una multinazionale in cerca di una nuova sede italiana. L'operazione, secondo il Fondo, è un "ulteriore passo avanti verso il completamento dello sviluppo del business district".