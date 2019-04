Condotte:firmato decreto continuità

(ANSA) - ROMA, 23 APR - Il Ministro Luigi Di Maio ha firmato oggi il decreto che autorizza l'esecuzione del programma di cessione, in continuità, delle attività aziendali di Condotte Spa, che annovera altresì le società Ergon, Con.Cor.Su e Nodavia, controllate da Condotte. Lo rende noto il ministero secondo cui la firma del decreto è avvenuta dopo che, lo scorso 17 aprile, il Comitato di sorveglianza ha espresso il suo parere favorevole, atto propedeutico al decreto del Ministro. "I Commissari - sottolinea il Mise - hanno quindi via libera per implementare il programma presentato lo scorso 4 marzo".