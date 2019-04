Borsa: Asia debole, occhi su greggio

(ANSA) - MILANO, 23 APR - Borse di Asia e Pacifico poco mosse mentre le quotazioni del greggio si mantengono ai massimi in 6 mesi, dopo lo stop delle importazioni dall'Iran imposto dall'amministrazione Usa ai paesi alleati, e con gli investitori che attendono l'avvio della stagione delle trimestrali aziendali e guardano all'evoluzione dell'economia americana. Tokyo segna un +0,19%, Hong Kong un +0,09%, Seul un +0,22% con Samsung sotto la lente dopo la decisione di posticipare il lancio del suo Galaxy Fold. Deboli Shanghai (-0,08%) e Shenzhen (-0,71%). Sotto pressione il Colombo Alla Share Index dopo la strage di Pasqua con 310 vittime. Per la Borsa dello Sri Lanka è la peggiore seduta (-2,4%) dell'anno. Attesi in positivo i listini europei dopo le festività pasquali e con pochi dati macro in agenda. Più ampio il quadro dagli Usa con le vendite di nuove abitazioni e soprattutto il dato sulle scorte settimanali di petrolio.