Crisi Italia? solo questione di 'quando'

Per rivedere l'Italia nel mezzo di una crisi finanziaria non è questione di se, ma di quando. E' quanto sostiene un editoriale sull'agenzia Bloomberg, secondo cui i mercati stanno cominciando a svegliarsi dinanzi ai rischi. Attesa per le agenzie di rating, con S&P in arrivo il 27 aprile e Moody's a settembre.