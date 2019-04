Pmi manifattura Eurozona a 47,8 punti

In Eurozona si conferma la fase di contrazione per il settore manifatturiero per il terzo mese di fila. Ad aprile l'indice Pmi rilevato da Ihs Markit si è attestato su 47,8 punti da 47,5 di marzo, restando sotto quota 50 che rappresenta la soglia di demarcazione tra espansione e contrazione del ciclo. Peggiora l'indice Pmi che monitora il settore dei servizi a 52,2 da 53,3 punti di marzo e l'indice Pmi composito è in calo a 51,3 punti da 51,6 del mese prima.