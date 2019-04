Nexi porta pagamenti su tracker Fitbit

(ANSA) - MILANO, 18 APR - Nexi ha stretto un accordo con Fitbit che consente tramite gli smartwatch e i tracker della società americana. Oltre 4,5 milioni di carte saranno abilitate a Fitbit Pay che consente di pagare in tutti i negozi dotati di un POS contactless, più del 75% degli esercizi commerciali in Italia. Si premere il pulsante sinistro del proprio 'wearable', si digita un Pin e una volta effettuato l'acquisto, il cliente riceve una notifica sullo smartphone associato al dispositivo Fitbit. La massima sicurezza della transazione, spiega una nota, è garantita dal fatto che non vengono memorizzati i dati della carta fisica sul dispositivo e, in fase di pagamento, viene utilizzato il codice che identifica la carta virtualizzata e non quella reale. Per garantire ancora maggiore sicurezza, ogni volta che ci si toglie l'orologio dal polso o dopo 24 ore dal precedente inserimento, viene richiesto di immettere nuovamente il proprio codice Pin.