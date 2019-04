Borsa: Milano migliora dopo Bankitalia

(ANSA) - MILANO, 18 APR - La Borsa di Milano (-0,1%) migliora dopo le stime di Bankitalia sulla crescita con un'economia che "avrebbe lievemente recuperato" dopo la recessione tecnica della seconda metà del 2018. Resta stabile lo spread tra Btp e Bund a 255 punti base con il rendimento del decennale italiano al 2,58%.

A Piazza Affari prosegue l'andamento negativo della Juventus (-3,5%), dopo l'eliminazione in Champions. In rosso anche Amplifon, Salini e Fineco (-2%) e Tim (-1,4%). Vendite sulle banche con Unicredit (-1,2%), Ubi (-0,9%), Mps (-0,5%). In cima al listino Buzzi Unicem (+2,4%), dopo la decisione di rimborsare il bond senza emettere azioni, e Prysmian (+1,6%) che ha confermato il dividendo e le stime per l'anno in corso, mentre il guasto dell'elettrodotto WesternLink per 70 milioni di euro sul Mol, come già previsto dal Gruppo.