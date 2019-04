Borsa: Europa in recupero, Milano -0,23%

(ANSA) - MILANO, 18 APR - Le Borse europee si confermano fiacche, anche se in recupero, a metà seduta con l'indice d'area Euro Stoxx che sale di un quarto di punto. Tra le Piazze continentali girano in rialzo tanto Parigi (+0,2%) quanto Francoforte (+0,46%) nonostante i poco incoraggianti dati sul Pmi sia in Francia che in Germania. Resta debole Londra (-0,15%) mentre lima la flessione Milano (Ftse Mib -0,23% sotto i 22mila punti). Sotto la lente i bancari (-0,7% l'indice europeo). A Piazza Affari si confermano i cali di Fineco (-1,8%) con Deutsche Bank che ha abbassato la raccomandazione ad hold . A seguire Ubi (-1,5%). E soffre ancora la Juventus (-3,3%) dopo l'uscita dalla Champions. Nella moda Ferragamo cede l'1,16%. Di contro nelle costruzioni corre Buzzi (+3,5%) che rimborsa un bond da 220 milioni senza emettere azioni. Stabile lo spread tra btp e bund a 254 punti, rispetto ad un'apertura a 253. Sul fronte dei cambi l'euro lima a 1,125 dollari.