Borsa: Europa chiude in rialzo

(ANSA) - MILANO, 18 APR - Le Borse europee chiudono la seduta contrastate dopo i dati non incoraggianti sull'andamento del settore manifatturiero nell'Eurozona e le attese per l'accordo tra Usa e Cina sul fronte del commercio globale. Gli investitori ritengono che l'eventuale accordo sui dazi darà un impulso alla crescita dell'economia globale. In calo l'euro sul dollaro a 1,1240 a Londra.

L'indice d'area Stoxx 600 chiude in rialzo dello 0,2%. In positivo Francoforte (+0,57%), Parigi (+0,31%) e Madrid (+0,34%) mentre è in calo Londra (-0,15%).