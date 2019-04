Borsa: Asia in caloi,Europa vista debole

(ANSA) - MILANO, 18 APR - Borse di Asia e Pacifico in rosso con Tokyo in calo (-0,84% il Nikkei) all'indomani della migliore seduta degli ultimi quattro mesi. A pesare sulla giornata le vendite su farmaceutici e tecnologia. Deboli anche il resto delle Piazze mentre gli investitori guardano a Usa e Cina e all'atteso accordo sul commercio. Shanghai cede lo 0,16%, Shenzhen lo 0,12%. Più pesante Seul che lascia sul terreno l'1,74%. Sulla parità Sydney (+0,05%). Prevista in calo anche l'Europa mentre sono in agenda una serie dati macro. Dalla Germania i prezzi alla produzione, in Italia ordini e fatturato industria e nel Regno Unito le vendite al dettaglio. A livello continentale in calendario pmi manifatturiero, servizi e composito. Dagli Stati Uniti, nel primo pomeriggio, attese vendite al dettaglio, richieste di sussidi di disoccupazione, pmi servizi e manifatturiero.