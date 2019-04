Borsa:Europa,rialzo finale, Milano +0,5%

(ANSA) - MILANO, 17 APR - Borse europee positive nel finale, con Wall Street poco variata in vista del Beige Book della Fed.

Si conferma prima Madrid (+0,86%), seguita da Parigi (+0,73%), Francoforte (+0,68%), Milano (+0,5%) e Londra (+0,07%). In calo lo spread tra Btp e Bund a 253 punti, in controtendenza invece il greggio dopo due giorni di ribassi. Acquisti sul comparto dell'auto, nonostante il calo delle immatricolazioni in Europa, spinto dalla ripresa del Pil cinese e dalla possibilità che Pechino conceda più licenze sulle importazioni di veicoli.

Sprint di Volkswagen (+3,14%), seguita da Renault (+2,2%) e Peugeot (+2%), entrambe in lizza, secondo indiscrezioni di stampa francesi per un'alleanza con Fca (+1,85%). In alternativa Renault potrebbe guardare a Daimler (+2,3%), di cui già controlla il 3% del capitale. In luce i tecnologici Siltronic (+5,6%), Ams (+3,6%) ed Stm (+2%).