Borsa: Europa positiva, Milano +0,4%

(ANSA) - MILANO, 17 APR - Borse europee positive, nonostante l'andamento contrastato di Wall Street in vista del Beige Book della Fed atteso per le 20 di oggi. Madrid (+0,81%) è la migliore, seguita da Francoforte (+0,72%), Parigi (+0,63%), Milano (+0,4%) e Londra (+0,03%). In rialzo lo spread tra Btp e Bund oltre quota 255 punti, mentre dopo due giorni di ribassi sono riprese a salire le quotazioni del greggio. Acquisti sul comparto dell'auto, nonostante i dati sulle immatricolazioni in Europa. Il settore viene spinto dai dati cinesi che segnano una ripresa dell'economia e dalla possibilità che Pechino allarghi le maglie per le licenze sulle importazioni di veicoli. Sugli scudi Volkswagen (+3%), seguita da Renault (+2,1%) e Peugeot (+1,73%), che secondo indiscrezioni di stampa francesi si contenderebbero una possibile alleanza con Fca (+1,77%). In caso di insuccesso, Renault potrebbe guardare a Daimler (+2,14%), di cui è titolare del 3% del capitale. In luce i tecnologici Siltronic (+5,87%), Ams (+3,84%) ed Stm (+1,54%).