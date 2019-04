Borsa: Asia in rialzo con dati Cina

(ANSA) - MILANO, 17 APR - Le Borse asiatiche in rialzo, ma senza troppo entusiasmo, dopo che la Cina ha annunciato che la sua economia è cresciuta ad un ritmo annuale del 6,4% nell'ultimo trimestre, superando le attese degli analisti.

A contrattazioni ancore aperte l'indice giapponese Nikkei guadagna lo 0,27%, il Composite di Shanghai lo 0,4%. Meglio quello di Shenzhen, in rialzo dello 1%. L'indice Hang Seng di Hong Kong poco sopra la parità. Il tasso di crescita del 6,4% per gennaio-marzo era in linea con l'obiettivo annuale ufficiale di Pechino per un'espansione del 6-6,5% e suggerisce che gli sforzi del governo per fermare un rallentamento stanno funzionando. Tuttavia, ha eguagliato il trimestre precedente per la crescita più debole dal 2009. Gli occhi degli investitori oggi quindi si spostano sul dato dell'inflazione nell'eurozona.

I futures sull'Europa sono contrastati.