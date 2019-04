Bankitalia: esteri cedono 4,9mld Btp

A febbraio gli investitori esteri hanno venduto titoli di portafoglio italiani per 6,3 miliardi, di cui 4,9 riferiti a titoli del debito pubblico, quasi esclusivamente Btp. E' quanto si legge nei dati sulla Bilancia di pagamenti diffusi dalla Banca d'Italia secondo cui le passività sull'estero sono aumentate, di 22,1 miliardi. Gli investitori esteri hanno effettuato investimenti diretti in Italia per 3,9 miliardi e "altri investimenti" per 24,4 miliardi, riconducibili all'espansione della raccolta all'estero del settore bancario (inclusa quella, prevalente, intermediata dalla controparte centrale). Nel mese di febbraio 2019 le attività sull'estero sono invece cresciute di 20,6 miliardi. I residenti hanno effettuato investimenti diretti all'estero per 3,7 miliardi, hanno acquistato titoli di portafoglio esteri per 6,5 miliardi (soprattutto strumenti di debito a lungo termine) e hanno incrementato gli "altri investimenti" per 10,4 miliardi.