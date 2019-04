Wall Street apre positiva, DJ +0,52%

(ANSA) - NEW YORK, 16 APR - Apertura in territorio positivo per Wall Street. Il Dow Jones sale dello 0,52% a 26.520,01 punti, il Nasdaq avanza dello 0,32% a 8.000,15 punti mentre lo S&P 500 mette a segno un progresso dello 0,32% a 2.915,49 punti.