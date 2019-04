Nuove abitazioni al top da cinque anni

(ANSA) - ROMA, 16 APR - Nel terzo trimestre 2018 tornano a crescere i permessi di costruire nel comparto residenziale e il numero delle nuove abitazioni, al netto della stagionalità, è il più alto dal terzo trimestre 2013, cinque anni prima. L'Istat stima un aumento congiunturale del 6,4% per il numero di abitazioni e del 2,9% per la superficie utile abitabile. Il numero delle abitazioni dei nuovi fabbricati residenziali supera la soglia delle 13,6 mila unità, mentre la superficie utile abitabile si colloca di poco al di sotto di 1,2 milioni di mq. La superficie in fabbricati non residenziali è invece sostanzialmente stabile (-0,2% la variazione congiunturale, dopo il -20,9% del secondo trimestre), con circa 3,44 milioni di metri quadrati. In termini tendenziali, nel terzo trimestre 2018 accelera la dinamica positiva del numero di abitazioni (+8,8%) e la superficie utile abitabile cresce del 9,9%. Anche i non residenziale continua a crescere sull'anno(+6,7%) pur rallentando rispetto ai trimestri precedenti.