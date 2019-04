Def:Bankitalia,condivisibile ma rischi

(ANSA) - ROMA, 16 APR - "Lo scenario macroeconomico presentato nel Def tiene conto in modo realistico della congiuntura ed è complessivamente condivisibile. Esso è soggetto a rischi rilevanti, che possono provenire da un peggioramento del contesto globale e da un più accentuato deterioramento della fiducia delle imprese". Lo dice il capo del dipartimento di economia e statistica della Banca d'Italia Eugenio Gaiotti nell'audizione sul Def davanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato. Per Via Nazionale senza gli aumenti automatici dell'Iva, previsti a legislazione vigente, "il disavanzo si collocherebbe meccanicamente al 3,4% del prodotto nel 2020, al 3,3% nel 2021 e al 3% nel 2022". È condivisibile l'intenzione di non ricorrere ad ulteriore indebitamento per approvare una riforma" fiscale ricordando che il governo punta a una riduzione delle tasse sul ceto medio finanziato "con una revisione complessiva delle agevolazioni fiscali".