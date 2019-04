Borsa: Milano gira in calo, pesa Eni

(ANSA) - MILANO, 16 APR - Gira in calo Piazza Affari (Ftse Mib -0,24%) frenata da Eni (-1,48%) con l'ennesimo calo del greggio, Atlantia (-1,43%), all'indomani della smentita del vicepresidente del consiglio Luigi Di Maio su un possibile coinvolgimento nel salvataggio di Alitalia. Pesante Nexi (-7%), maglia nera dell'intero listino proprio nel giorno del debutto agli scambi. Pochi i rialzi, limitati a Tenaris (+2,31%), spinta dal ritiro del rinvio a giudizio in Argentina per il presidente Paolo Rocca, indagato per presunte tangenti nel Paese sudamericano. Bene anche Azimut (+1,85%), Unicredit (+1,22%) e Bper (+0,78%) nonostante l'aumento dello spread a 258 punti.

Cauti acquisti anche su Fca (+0,53%), Stm (+0,57%), Moncler (+0,36%) e Intesa (+0,33%). Tra i titoli a minor capitalizzazione balzo di Triboo (+4,65%), Safilo (+3,39%) e Piaggio (+2,98%).