Borsa: Asia positiva, Tokyo +0,24%

(ANSA) - MILANO, 16 APR - Borse positive in Asia e Pacifico, con Tokyo (+0,24%) che rivede i massimi dallo scorso dicembre raggiunti nella vigilia. In attesa di novità sui negoziati tra Usa e Cina sui Dazi e sulla scia dei "progressi" indicati ieri dal segretario al Tesoro americano Steven Mnuchin, Shanghai, ancora aperta, sale dell'1,94%. Positive Taiwan (+0,48%), Seul (+0,26%) e Sidney (+0,42%), insieme a Hong Kong +0,78%) e Mumbai (+0,84%) ancora in fase di contrattazioni. In rialzo i futures di Europa e Usa in attesa della fiducia Zew i Germania e della produzione industriale americana di marzo, prevista in rialzo.

Nuovo calo per il greggio Wti sotto quota 63,3 dollari al barile e per l'oro a 1,286,3 dollari l'oncia. Giù anche l'acciaio (-0,52%), mentre lo yen si mantiene stabile sul dollaro e sull'euro.