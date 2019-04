Lusso vale 247 mld Usd,Made in Italy 14%

(ANSA) - MILANO, 15 APR - Le vendite dei prodotti di lusso dei primi 100 gruppi al mondo del settore hanno toccato nel 2017 i 247 miliardi di dollari, in crescita del 13,8% (del 10,8% a cambi costanti). Le aziende italiane della Top 100 fanno 14% dei ricavi globali, in crescita di due punti percentuali, ma lo scorso anno lo share era del 16%. Luxottica, unica italiana nella Top 10, è scesa al quinto posto, superata da Kering (anche se il dato è precedente alla fusione con Essilor completata nel 2018). Lo si evince dal Global Powers of Luxury Goods, lo studio annuale di Deloitte su settore. Luxottica, Prada (21/a) e Giorgio Armani (26/o) sono i tre campioni italiani in classifica, assieme fanno quasi la metà delle vendite di lusso realizzate nel 2017 dalle italiane nel ranking. E' però Moncler è l'italiana più 'performante' (+20,9% di margine di profitto netto) mentre Furla registra il tasso di crescita di vendite più alto (+18,7%).