Borsa: Milano prima in Europa (+0,5%)

(ANSA) - MILANO, 15 APR - Piazza Affari si mantiene in rialzo (Ftse Mib +0,5%) e in testa alle altre borse europee. Con lo spread tra Btp e Bund tedeschi in calo a 245 punti salgono Mps (+3,36%), Banco Bpm (+2,1%), Unicredit Ubi e Bper, in rialzo tutte del 2%, seguite da Intesa Sanpaolo (+1,5%. Il calo del greggio penalizza Eni (-0,9%) e Saipem (-0,4%), positive invece Juventus (+1,7%), nonostante la sconfitta di domenica a Ferrara, Tim (+1,3%) ed Hera (+1%). Contrastata la scuderia Agnelli-Elkann, con Exor (+0,7%) ed Fca (+0,5%) in rialzo e Ferrari (-0,1%) fiacca, come il resto dei titoli automobilistici in Europa. Tra i titoli minori sprint di Gequity (+10,9%), Seri Industrial (+11%) e Tiscali (+3,4%), segno meno invece per Fullsix (-4,7%), Netweek (-3,44%) e Zucchi (-1,9%).