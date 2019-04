Borsa: Europa stabile, Milano in testa

(ANSA) - MILANO, 15 APR - Le Borse europee restano in territorio positivo in attesa dell'apertura di Wall Street, i cui futures migliorano, pur con un andamento contrastato.

Tra i listini del Vecchio continente Milano guida con +0,5%, seguita da Madrid (+0,3%), Parigi (+0,15%) e Francoforte (+0,1%). Supera la parità Londra (+0,05%), dopo una mattinata in lieve calo. A Piazza Affari proseguono gli acquisti per le banche, con lo spread a 247 punti base. La migliore è Bper (+3,2%), seguita da Banco Bpm (+2,5% e Unicredit (+2,5%). Un po' più cauta Intesa (+1,6%). In evidenza Banco Comercial Portugues (+3,5%), Bnp (+2,7%) e Commerzbank (+2,6%).

Continua l'ascesa di Vivendi (+0,99%), dopo i conti trimestrali.