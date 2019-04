Borsa: Europa poco mossa, Milano +0,5%

(ANSA) - MILANO, 15 APR - Si muovono in ordine sparso le principali borse europee, guidate da Madrid e Milano (+0,5% entrambe), mentre Francoforte (+0,05%), Parigi (+0,03%) e Londra (-0,12%) si discostano poco dalla parità. Invertono la rotta i futures Usa segnando un cambio di rotta rispetto all'andamento dei listini di Asia e Pacifico, nonostante l'indice manifatturiero di New York sia previsto in rialzo questo pomeriggio. Gli acquisti si concentrano sui bancari, da Banco Comercial Portugues (+2,88%) a Banco Bpm (+2,3%), Ubi (+2,18%) e Unicredit (+2%) in Piazza Affari. Positive anche Commerzbank (+2,17%), Bnp (+1,9%) e Santander (+1,3%). A due velocità il settore dell'auto, con Daimler (-1%) e Porsche (-0,7%) in calo a differenza di Fca (+0,34%). Bene Vivendi (+0,95%) dopo i conti trimestrali.