Tria: 'Riforma fiscale per allentare peso su ceti medi'

"Abbiamo bisogno di una riforma del sistema fiscale soprattutto per allentare il peso sulle famiglie del ceto medio": cosi' il ministro dell'Economia Giovanni Tria spiega il senso della flat tax e del reddito di cittadinanza. "Ceto, non bisogna perdere di vista la stabilita' finanziaria, bisogna trovare un bilanciamento. Vediamo quale sara' la risposta economica di queste misure, teniamo tutto sotto stretto monitoraggio".

Tria è intervenuto a margine della riunione dell'Fmi. ''C'è un problema di crescita della produttività' in Italia'', ha detto anche il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, secondo il quale ''è tempo di una riforma fiscale complessiva dopo 40 anni: serve un approccio''.

Nel pomeriggio il vicepremier Matteo Salvini era tornato a insiste. "Abbassare le tasse - ha detto - e semplificare la vita agli italiani non è un capriccio della Lega, ma un'emergenza per famiglie e imprese, un dovere previsto nel contratto di governo. Se qualcuno rallenta la Flat Tax non danneggia Salvini o la Lega, ma danneggia il governo e l'Italia intera. Fiat Tax subito, già da quest'anno, gli italiani ci chiedono coraggio!".

''Le priorita''' dell'Italia - ha detto il presidente della Bce Mario Draghi - restano la spinta all'occupazione e la crescita: l'Italia sa cosa fare''.

La Brexit, il protezionismo e le incertezze politiche sono elementi di rischio per l'economia ha detto in un altro passaggio sottolineando che l'economia di Eurolandia si e' mostrata ''resistente'' e, nel complesso, il settore finanziario non mostra segnali di stress.