Fisco:710mila richieste pace fiscale

(ANSA) - ROMA, 13 APR - A poco più di due settimane dal termine per l'adesione alla definizione agevolata delle cartelle, fissato al 30 aprile, sono circa 710 mila le domande presentate all'Agenzia delle entrate-Riscossione, di cui 605 mila riguardano la cosiddetta rottamazione-ter e 105 mila il "saldo e stralcio". Metà domande sono arrivate via web. In vista della scadenza del 30 aprile, l'Agenzia ha stabilito l'apertura degli sportelli per sabato 27 per garantire servizi e assistenza ai contribuenti, escluse le operazioni di cassa.