Spread Btp-Bund frena, torna sotto 250 punti. Borse in calo

Lo spread tra Btp e Bund rallenta e torna sotto la soglia dei 250 punti base, a 248. Il rendimento del decennale italiano è al 2,48%.



La Borsa di Milano (-0,1%) gira in negativo, in linea con gli altri listini europei. I timori degli investitori riguardano un rallentamento della crescita globale. Piazza Affari è appesantita dall'andamento negativo della banche. In fondo al listino Unicredit (-1,1%), dopo l'assemblea dei soci ed il rischio di una multa europea dell'Antitrust. In calo anche Banco Bpm (-0,7%), Ubi e Bper (-0,4%), Mps (-0,3%) e Intesa (-0,1%). In controtendenza il Creval (+1,2%), dopo che Moodys ha confermato il rating, migliorando il giudizio sulla solidità. Procedono in calo anche Tim (-0,6%) e Atlantia (-0,2%). In rosso i titoli legati al petrolio con Eni e Tenaris (-0,3%) mentre è in rialzo Saipem (+0,1%). Seduta in rialzo anche Terna (+0,2%), dopo la notizia dell'acquisizione di due concessioni per elettrodotti in Brasile.



Le Borse europee proseguono in calo nel giorno dell'inizio del meeting dell'Fmi dove è atteso l'intervento del presidente della Bce Mario Draghi. Ad appesantire i listini del Vecchio continente ci sono i titoli finanziari. L'attenzione si concentra sui rischi di un rallentamento della crescita economica globale. Sul fronte valutario l'euro è in rialzo sul dollaro a 1,1284 a Londra. L'indice d'area Stoxx 600 cede lo 0,2%. In calo Madrid (-0,4%), Francoforte (-0,2%) e Parigi (-0,1%) mentre è in controtendenza Londra (+0,1%). Tra le banche europee in calo Commerzbank (-1,2%), Santander (-0,8%) e Ubs (-0,7%). In negativo anche il comparto di trasformazione dei materiali dove sono in calo Thyssenkrupp (-1,6%) e ArcelorMittal (-1,4%). In rialzo l'hi-tech con Logitech (+0,1%). In positivo le Tlc (+0,1%) con Vodafone (+0,6%), Deutsche telekom (+0,1%) e Cellnex (+0,3%).



La Cina segna a marzo un surplus commerciale di 32,64 miliardi di dollari, con un forte rimbalzo sui 4,08 miliardi di febbraio e sulle attese degli analisti di 7,05 miliardi: secondo i dati dell'Amministrazione delle Dogane, l'export sale del 14,2% annuo (dopo il tonfo rivisto di -20,8% a febbraio e le stime della vigilia di +7,3%), mentre l'import è in calo del 7,6% (quarta contrazione mensile di fila), peggio sia del -5,2% di febbraio e del -1,3% previsto dai mercati.



L'offerta per il collocamento di Nexi ha ricevuto richieste per 5,4 miliardi di euro da più di 340 investitori da tutto il mondo. Il prezzo è stato fissato a 9 euro per un enterprise value totale di 7,3 miliardi e il flottante in Borsa sarà il 35,6% per un valore di 2 miliardi. Si tratta al momento della maggior Ipo del 2019 non solo in Europa ma anche a livello mondiale. L'inizio delle negoziazioni a Piazza Affari è in programma martedì 16 aprile.