Borsa:Milano regina d'Europa in chiusura

(ANSA) - MILANO, 12 APR - Piazza Affari regina d'Europa in chiusura di settimana (Ftse Mib +0,8%), in concomitanza con il calo dello spread fino a 248,4 punti, tra scambi in ripresa per quasi 2,6 miliardi di euro di controvalore. Gli acquisti si sono concentrati su Banco Bpm (+4,33%), Unicredit (+4,2%) e Ubi Banca (+3,34%). Bene anche Fineco (+3,54%), più cauta invece Intesa (+2,19%), in controtendenza Mps (-1,4%) all'indomani dell'assemblea degli azionisti. In luce Fca (+2,19%), spinta dalle rassicurazioni sul futuro del presidente John Elkann e dell'amministratore delegato Mike Manley ai soci in assemblea.

Riuniti anche quelli di Ferrari (+0,99%), che però non ha fatto altrettanto bene. Pochi i segni meno, con vendite concentrate su Hera (-1,61%), Amplifon (-1,35%), Italgas (-1,18%) e Ferragamo (-1%). In ordine sparso Eni (-0,68%) e Saipem (+0,09%) con il greggio Witi salito oltre quota 64,1 dollari al barile.

Brillanti Fullsix (+23,55%), Conafi (+22,19%) e Bim (+4,38%).