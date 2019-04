Borsa:Asia debole con timori crescita

(ANSA) - MILANO, 12 APR - Borse asiatiche deboli con i timori sul rallentamento della crescita economica globale. Migliorano le aspettative degli investitori con i progressi dei negoziati tra Usa e Cina sul commercio internazionale. Attesa per il meeting di primavera del Fondo Monetario Internazionale con l'intervento del presidente della Bce Mario Draghi.

Chiude in rialzo Tokyo (+0,73%) con l'indebolimento dello yen che da slancio al comparto dell'export. A mercati ancora aperti sono in rosso i listini della Cina con Shanghai (-0,6%), Shenzhen (-0,8%), Hong Kong (-0,5%). Piatta Mumbai (+0,04%) mentre è in rialzo Seul (+0,3%).

Sul fronte macroeconomico in arrivo i dati sulla produzione dell'Eurozona e l'indice dell'inflazione della Spagna. Dagli Stati Uniti l'indice dei prezzi delle importazioni e la fiducia dei consumatori.