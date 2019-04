Borsa: Europa sale con Wall Street

(ANSA) - MILANO, 12 APR - Prosegue il rialzo nelle principali borse europee sulla scia dell'andamento degli indici Usa. Da Milano (+0,9%) a Francoforte (+0,6%), da Madrid (+0,4%), Parigi (+0,35%) e Londra (+0,1%). Inferiori alle stime gi indici dell'Università del Michigan sulla fiducia dei consumatori americani, mentre è atteso l'intervento del presidente della Bce Mario Draghi all'incontro di Primavera del Fondo Monetario Internazionale. Acquisti su Fca (+3%), dopo le parole del presidente John Elkann e dell'amministratore delegato Mike Manley in assemblea sul futuro del Gruppo e su Daimler e Bmw (+2,4% entrambe) insieme a Peugeot (+2,2%), di cui si è ipotizzato un interesse per Jaguar-Land Rover, ora nelle mani di Tata (-1% a Mumbai). Effetto conti sul tecnologico danese Gn Store (+8%) e sul colosso oftalmico tedesco Carl Zeiss Meditec (+6,4%). In campo bancario corrono Bnp (+4,56%) e SocGen (+3,6%) insieme a Banco Bpm (+3,9%) e Ubi Banca (+3,6%), favorite dallo spread in calo a 247 punti.