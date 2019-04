Borsa: Europa prosegue in calo

(ANSA) - MILANO, 12 APR - Le Borse europee proseguono in calo nel giorno dell'inizio del meeting dell'Fmi dove è atteso l'intervento del presidente della Bce Mario Draghi. Ad appesantire i listini del Vecchio continente ci sono i titoli finanziari. L'attenzione si concentra sui rischi di un rallentamento della crescita economica globale. Sul fronte valutario l'euro è in rialzo sul dollaro a 1,1284 a Londra.

L'indice d'area Stoxx 600 cede lo 0,2%. In calo Madrid (-0,4%), Francoforte (-0,2%) e Parigi (-0,1%) mentre è in controtendenza Londra (+0,1%). Tra le banche europee in calo Commerzbank (-1,2%), Santander (-0,8%) e Ubs (-0,7%). In negativo anche il comparto di trasformazione dei materiali dove sono in calo Thyssenkrupp (-1,6%) e ArcelorMittal (-1,4%).

In rialzo l'hi-tech con Logitech (+0,1%). In positivo le Tlc (+0,1%) con Vodafone (+0,6%), Deutsche telekom (+0,1%) e Cellnex (+0,3%).