Visco,Quota100 non aiuta produttività

Il reddito di cittadinanza e quota 100 ''avranno un effetto ma potrebbero non sostenere la produttività' in Italia. Lo afferma il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco al Council of Foreign Relations durante i lavori del Fondo monetario internazionale e della Banca mondiale secondo cui "Il debito pubblico va tenuto sotto controllo".

La crescita in Italia è un problema strutturale: crescita anemica per anni, 20 anni. A questo si aggiunge che l'Italia ha avuto dal 2009 al 2014 la crisi peggiora dal 1861 e non si è ancora completamente ripresa aggiunge Visco, sottolineando che alcune delle riforme varate dopo la crisi del debito hanno avuto successo. ''Abbiamo bisogno di cambiamenti strutturali'', dagli investimenti in nuove tecnologie a quelli nel capitale umano.