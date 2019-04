Borsa Milano tiene con Mps, giù Prysmian

(ANSA) - MILANO, 11 APR - Pochi spunti in Piazza Affari, che si è mossa in linea con i listini europei e con la prima parte di seduta di Wall street: l'indice Ftse Mib ha chiuso in aumento dello 0,06% a 21.684 punti, l'Ftse All share in rialzo dello 0,08% a quota 23.733.

In evidenza soprattutto il tentativo di ripartenza del Monte dei Paschi di Siena che ha chiuso in aumento dell'8,5% a 1,35 euro nella giornata dell'assemblea, rialzandosi dai minimi recenti. Molto bene anche Salvatore Ferragamo, salita del 4,3%, e Moncler (+1,7%), entrambe spinte dalla salute del settore lusso dopo i dati positivi di Lvmh. Acquisti inoltre su Cnh (+2,4%), Ubi (+1,7%) e Mediobanca, salita dell'1,4% dopo l'acquisizione del 66% della francese Messier Maris & Associés.

Conclusione positiva per Unicredit (+0,5%), deboli invece Tim (-1,8%) e Saipem (-2,7%), con Prysmian scivolata ancora (-8% a 14,96 euro ai minimi dal gennaio 2015) dopo l'annuncio di un possibile impatto del blocco di WesternLink sui conti del gruppo.