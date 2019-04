Borsa: Milano giù (-0,44%) con Prysmian

(ANSA) - MILANO, 11 APR - La Borsa di Milano vira in negativo (-0,44%) con Prysmian che scivola (-7,5%) dopo l'allarme sul possibile impatto sull'ebidta 2018 che potrebbero avere i problemi connessi al progetto del WesternLink. Ma a tener banco a piazza Affari è anche la flessione di Unicredit (-1,7%) dopo la diffusione della notizia che il Gruppo (la cui assemblea è convocata per oggi a Milano) rischia una multa nell'ambito di una investigazione della Commissione europea.

Cedono anche la Juventus (-2,3%) dopo i rally dei giorni scorsi, Banco Bpm (-2,3%) e Saipem (-2,2%) tagliato a 'underperfom' da Jefferies con target price a 4,4 euro. Fuori dal Ftse Mib cede Mondadori (-1,4%), all'indomani della notizia di una inchiesta della Procura milanese per frode fiscale e turbativa d'asta su Mondadori Electa. Acquisti invece sul lusso di Piazza affari, con Moncler (+2%) e Ferragamo (+1,7%) in netto rialzo.