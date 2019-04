Vinitaly:ecco piattaforma 'Wine to Asia'

(ANSA) - VERONA, 10 APR - Il Vinitaly e Verona atterrano in Cina grazie ad una nuova piattaforma multicanale, "Wine To Asia", creata dall'ente espositivo. Una newco, con maggioranza di Veronafiere, di cui è partner unico la Shenzhen Taoshow Culture & Media, società di Pacco Communication Group Ltd con sede a Shenzhen - metropoli di quasi 15 milioni di abitanti - attiva anche a Beijing, Chengdu, Xi'an e Shanghai. L'iniziativa, in programma nel 2020, è stata presentata oggi nella giornata conclusiva del 53/o Vinitaly. La città scelta per la nuova iniziativa è una delle aree più dinamiche della Cina, crocevia della Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area, che conta oltre 100 milioni di abitanti. "Il Far East - ha spiegato il presidente di Veronafiere, Maurizio Danese - è un'area da presidiare costantemente e per la quale abbiamo creato un'iniziativa permanente, come previsto dal nostro piano industriale". A Shenzhen, ha spiegato il direttore di Veronafiere, Giovanni Mantovani, è presente il 30% degli importatori totali di vino.