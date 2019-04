Fisco: stop tasse su affitti mancati

(ANSA) - ROMA, 10 APR - Gli affitti non riscossi, causa morosità, non potranno più essere tassati. Per i nuovi contratti a decorrere dal 2020 si dichiarano solo quelli incassati sino all'intimazione dello sfratto o all'ingiunzione di pagamento: non sarà più necessario attendere la convalida. Lo prevede un emendamento, approvato in commissione Finanze, della relatrice Carla Ruocco (M5s) al provvedimento sulla semplificazione fiscale (Ruocco-Gusmeroli). L'esame della proposta di legge alla Camera proseguirà nel pomeriggio.