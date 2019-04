Def: Boccia è un bagno di realismo

"È un bagno di realismo del governo, in particolare sul 2019. Ora è evidente che lo stesso governo prevede un incremento della crescita dato lo sblocca cantieri e il decreto crescita su cui le aspettative chiaramente si elevano nella logica della previsione futura e sulla competitività del Paese". Così il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia ha risposto a una domanda sul Def varato ieri dal Consiglio dei ministri.

"Speriamo che questi due provvedimenti siano all'altezza delle previsioni che il governo fa. Bene chiaramente questo bagno di realismo perché un'operazione verità è determinante per il Paese e per il governo stesso", ha aggiunto Boccia.



"No. Se fanno una operazione forte sul dl crescita e sblocca cantieri si potrebbe evitare. Speriamo". Così il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia alla domanda se una manovra bis sia inevitabile. "Il secondo step è la manovra di fine anno che non è una manovra semplice, perché abbiamo 23 miliardi di euro di clausole di garanzia Iva. Adesso vediamo di non subire il rallentamento economico. La seconda parte la affronteremo", ha detto Boccia.