Borsa: Milano sale (+0,2%), bene Stm

(ANSA) - MILANO, 10 APR - Piazza Affari appare in lieve rialzo (Ftse Mib +0,2%) con lo spread stabile intorno a quota 240 punti. Acquisti su Stm (+1,1%), in linea con l'andamento del settore in Europa, mentre il rialzo del greggio favorisce Tenaris (+0,84%) e Saipem (+0,99%). Tenta il rimbalzo Prysmian (+0,6%) all'indomani dello scivolone per problemi legati all'elettrodotto Western Link tra Scozia e Galles. Poco mossi i bancari Unicredit (-0,08%), alla vigilia dell'assemblea, e Intesa (+0,04%). Segno meno per Ferragamo (-0,86%) e Amplifon (-0,9%), stabile Tim (+0,07%).