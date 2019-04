Borsa: Europa positiva dopo Wall Street

(ANSA) - MILANO, 10 APR - Proseguono in terreno positivo le borse europee dopo l'avvio in rialzo di Wall Street e le dichiarazioni del presidente della Bce, Mario Draghi, sull'andamento dell'economia e i tassi d'interesse. Gli investitori restano in attesa dei verbali dell'ultimo Comitato Federale della Fed.

L'indice d'area Stoxx 600 guadagna lo 0,34%. In crescita Francoforte (+0,52%), Parigi (+0,34%) e Madrid (+0,42%). Piatte Londra (-0,03%) e Milano (+0,04%). I listini del Vecchio continente sono sostenuti dal settore immobiliare (+1,8%) dalle utility (+0,6%) e tlc (+0,3%). In negativo invece la finanza (-0,04%).

A Piazza Affari girano in rosso le banche, dopo che dalla Bce non sono arivate indicazioni sul prossimo maxi-finanziamento Tltro. In calo Unicredit (-1,1%), Bper (-0,8%), Intesa (-0,5%), Mps (-0,6%) e Banco Bpm (-0,5%). In terreno positivo Campari (+1,3%), Italgas (+1,1%) e Snam (+1%).