Borsa: Asia contrastata, Tokyo -0,53%

(ANSA) - MILANO, 10 APR - Borse a due velocità in Asia e nel Pacifico dopo il rallentamento degli ordini di macchinari in Giappone, saliti dell'1% al di sotto delle stime degli analisti.

Tokyo ha ceduto lo 0,53%, in lieve rialzo Taiwan (+0,15%), bene Seul (+0,49%), poco mossa Sidney (+0,03%), al pari di Hong Kong (-0,11%), ancora aperta insieme a Shanghai (+0,74%) e Mumbai (-0,19%). Positivi i futures sull'Europa e sugli Usa nel giorno in cui si riunisce il direttivo della Bce sui tassi, con la tradizionale conferenza stampa del presidente Mario Draghi alle 13, mentre in serata la Fed diffonde i verbali dell'ultimo Comitato Federale. In arrivo l'indice Jolt del mercato del lavoro dagli Usa. Sotto pressione il costruttore giapponese Kajima Corporation (-3,17%) e Sony (-2,46%), che ha smentito di avere in corso negoziazioni per la cessione sulla divisione multimediale Usa Cnbc.