Conte alla Torre Generali a Milano

Il premier, Giuseppe Conte, in visita alla Torre di Generali a Milano. Il primo ministro è stato accolto dal presidente delle Assicurazioni, Gabriele Galateri, e dall'ad e Ceo, Philippe Donnet. Presenti anche, tra gli altri, il sindaco, Giuseppe Sala, e il presidente della Regione, Attilio Fontana.

Alla cerimonia d'inaugurazione, al piano terra della Torre, "un luogo di grande visione per il futuro" ha affermato il premier di fronte a una rappresentanza delle 2.200 persone che lavorano all'interno, Galateri ha fatto gli onori di casa. Il presidente delle Generali ha ricordato la nascita nel 2004 del progetto CityLife per riqualificare il quartiere Fiera, "di cui abbiamo preso il controllo nel 2014. In cinque anni quindi - ha sottolineato - è venuto fuori ciò che si vede. Qui lavoreranno in totale 9.500 persone e la costruzione della Torre ha visto impegnati architetti di fama internazionale, quale Zaha Hadid, recentemente scomparsa".